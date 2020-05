Drie Shop&Go-parkeerplaatsen en blauwe zone in Hogeweg in Erembodegem Rutger Lievens

27 mei 2020

11u04 0 Aalst Er komen Shop&Go-parkeerplaatsen in de Hogeweg in Erembodegem. De gemeenteraad van Aalst heeft die beslissing goedgekeurd. Ook de blauwe zone wordt er ingevoerd.

Shop&Go-plaatsen zijn parkeerplaatsen waar je gedurende 30 minuten gratis kan parkeren, om je inkopen te doen bij lokale handelaars in de buurt. Op de Hogeweg in Erembodegem worden er drie Shop&Go-plaatsen ingericht, verspreid over de volledige Hogeweg. De invoering van zulke shopplaatsen is wettelijk niet mogelijk zonder een blauwe zone of een betalend regime. Daarom werd er besloten een blauwe zone in te voeren op de Hogeweg.

Blauwe zone

Overdag verandert er dus wel wat op vlak van parkeren door het regime van blauwe zone waardoor een rotatie op de parkeerplaatsen wordt gegarandeerd tussen 9 en 18 uur. Vanaf 18 tot 9 uur kan elke bewoner zijn auto kwijt op de Hogeweg, zonder blauwe schijf of zonder parkeerkaart ook op de Shop&Go-plaatsen. Bewoners kunnen wel een bewonerskaart aankopen via de stad, zodat zij ook overdag kunnen parkeren in de blauwe zone zonder de schijf te plaatsen.

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijke) vindt het een goede oplossing. “Shop & Go wint meer en meer aan populariteit. Het biedt een antwoord aan de stijgende parkeerdruk die we overal merken. De Hogeweg is nog niet zolang geleden opnieuw aangelegd en telt een mooi aantal handelszaken die veel klanten over de vloer krijgen. Deze drie Shop&Go-plaatsen zullen hier dus zeker een toegevoegde waarde kunnen betekenen”, zegt ze.

Kortparkeren

Ook gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke) staat achter de veranderingen. “Kortparkeren is van belang voor de talrijke bloeiende handelszaken die gevestigd zijn op de Hogeweg. Er wordt te veel te lang geparkeerd, ten nadele van consumenten die bij onze lokale handelaars hun boodschappen willen doen. Ik ben tevreden dat er tegemoet gekomen werd aan de vraag van de lokale handelszaken om deze drie Shop&Go-plaatsen in te richten. Deze parkeerinrichting moet na bijvoorbeeld een jaar uiteraard ook geëvalueerd worden op zijn nut en oplossend vermogen. Ik zal dit dan ook blijven opvolgen, in het belang van alle Erembodegemnaren”, zegt ze.

De drie Shop&Go-plaatsen worden nu ingericht ter hoogte van de huisnummer 19, 77 tot 83 en 113/115 op de Hogeweg. In de toekomst zal in het kader van het circulatieplan deze formule nog meer worden toegepast in de handelscentra van onze stad”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).