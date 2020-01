Drie maanden rijverbod voor bestuurder die meer dan het dubbele rijdt in zone 50

Koen Baten

06 januari 2020

14u45 0 Aalst Niko M. stond maandagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding op de Ninovesteenweg in Aalst. De jongeman reed er maar liefst met een snelheid van 120 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur.

De feiten dateren van 29 juli 2018. De bestuurder zelf heeft nog een blanco strafblad, maar zorgde meteen voor een stevige eerste overtreding. “Op die korte afstand zo een snelheid halen tussen twee ronde punten, dan moet je echt wel plankgas gegeven hebben”, aldus politierechter Siegfried Stallaert.

Kjell Verleysen, de advocaat van de beklaagde vroeg om de nodige mildheid aan de dag te leggen omdat het zijn eerste veroordeling was, en omdat hij nog naar zijn werk moet kunnen rijden. De politierechtbank gaf de man echter een boete van 1.000 euro en drie maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook een psychologisch onderzoek ondergaan om te kijken of hij nog wel rijgeschikt is.