Drie klasgenoten vinden mekaar terug: “33 jaar geleden afgestudeerd aan de kunstacademie, nu samen tentoonstellen” Rutger Lievens

02 december 2019

14u20 0 Aalst 33 jaar geleden studeerden Bart Leye, Erwin Vanmol en Luc Verhoeven af aan de Aalsterse Academie voor Schone Kunsten, dit najaar organiseren ze samen een tentoonstelling in Aalst. De drie gingen elk een andere weg uit na hun afstuderen: de ene werd fotograaf, de andere cartoonist en de derde kunstschilder-keramist. In december blikken ze terug op drie decennia creativiteit.

Twee weekends in december kan je in de kapel van Emmaüs in de Louis D’Haeseleerstraat het werk van Bart Leye, Erwin Vanmol en Luc Verhoeven bezichtigen. Bart Leye doolt graag rond op straat met zijn fototoestel, hij verrast met zijn foto’s telkens weer door zijn eigenzinnige keuze van compositie, standpunt en uitsnijding. Erwin Vanmol is gepassioneerd door het tekenen van cartoons en bier brouwen. Luc Verhoeven combineert keramiek met kunstschilderen.

“Enkele jaren geleden was er een klasreünie en Erwin had dan een groepje op Facebook opgericht. Zo hebben we mekaar teruggevonden”, zegt Bart. De idee om een tentoonstelling te organiseren met hun drie kwam er pas recent. “Begin dit jaar post Bart foto’s van carnaval in dat Facebook-groepje. We zeiden tegen mekaar: we zijn alle drie nog bezig met beeldende kunst, wat als we samen iets doen? Van de klas uit de kunstacademie waren er ook niet zoveel meer bezig met kunst”, vertelt Luc. “En ze hebben mij dan ook maar betrokken in hun plannen. Ze hebben waarschijnlijk gedacht: als we Erwin erbij betrekken hebben we tenminste bier op de tentoonstelling”, zegt Erwin Vanmol, die naast cartoonist ook brouwer is bij Vrijstaat Vanmol.

Twee minuten

Het was 33 jaar geleden, sinds het zesde middelbaar, dat ze elkaar gezien hebben. “Maar het duurde geen twee minuten of we wisten wat vertellen, zelfs al zat er 33 jaar tussen”, zegt Luc. “Onze tweede vergadering was in Lede op een kunstenkermis. Erwin was vergeten dat hij daar naartoe moest. Echt vergaderen was dat eigenlijk niet”, zegt Bart. “Er was bijna geen volk op de kunstenkermis, wij waren daar bijna alleen met ons drie, maar toch was al mijn bier op, hoe komt dat?”, vertelt Erwin.

“Als je terugdenkt aan school, denk je meestal aan één klasje. Zo dat één toffe klasje waar je meteen aan terugdenkt als je herinneringen ophaalt aan je schooltijd. Dat klasje, daar zaten wij samen in”, zegt Erwin. “Je wist meteen welke leerlingen een echte passie hadden voor hun kunststudie ”, zegt Bart met een knipoog. Volgens Luc was er toen maar één zekerheid: dat Erwin Vanmol het nog ver zou schoppen met zijn tekeningen. “Wat Erwin toen al tekende, op 18-jarige leeftijd, dat was toen al top”, zegt Luc.

Oud Hospitaal

Luc woont nog in de Aalsterse deelgemeente Hofstade, Bart woont in Zemst en Erwin in Denderleeuw. 33 jaar na hun passage aan de kunstacademie van Aalst keren ze terug naar de stad om er tentoon te stellen in de Emmaüs-kapel in de Louis D’Haeseleerstraat. “We wilden in de academie tentoonstellen, dat zou mooi geweest zijn, maar dat lukte niet. Toen wij nog naar de academie gingen, kregen we nog les in het Oud Hospitaal. Daar mocht het ook niet.

Luc Verhoeven stelt schilderijen en tekeningen en keramiek tentoon, Erwin Vanmol schilderijen en cartoons van de laatste decennia en Bart Leye toont zijn beste foto’s van de laatste 33 jaar.

Praktisch: tentoonstelling te bezichtigen op 7 en 8 december en op 14 en 15 december. Telkens van 10 tot 18 uur.