Drie keer Summer Vibes in De Plek: “Terrasdiners met de persoonlijke favorieten van de chefs” Rutger Lievens

14 juli 2020

15u16 4 Aalst Een nieuwigheidje in de Stationsstraat in Aalst: De Plek. Renate Coen nam vorig jaar afscheid van Qarfa en catering en start nu met De Plek: naast workshoplocatie ook een groene stek om te vergaderen. Lokale cateraars tonen er de komende tijd hun kunnen in drie Summer Vibes.

Workshops, een groene vergaderplek, De Plek is het allebei. “Wil je daarna graag iets eten, dan kan je rekenen op een aantal lokale cateraars waar we de handen mee in elkaar slaan. Ben je benieuwd wat deze koks in petto hebben? We stellen ze graag aan je voor in 3 edities Summer Vibes: terrasdiners met de persoonlijke favorieten van de chefs”, zegt Renate.

Op dinsdag 21 juli is er ‘Summer Vibes’ met Groesting om 19 uur. Op 29 juli steekt Lucifer de barbecue aan en op 29 augustus is Bouffette in De Plek.

Alle info op de website van De Plek.