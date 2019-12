Drie dagen ‘SpringPaleis’ in De Schreef Rutger Lievens

26 december 2019

12u22 0 Aalst Sportcentrum De Schreef in Aalst is op 2, 3 en 4 januari een pop-up springdorp. Een niet te missen event voor kinderen tussen 2 en 12 jaar oud, de ouders kunnen terecht in de winterbar.

“Op 2, 3 en 4 januari toveren we De Schreef om tot springdorp”, aldus De Schreef. “Van een pand-springkasteel voor de allerkleinsten tot een mega-piratenboot en hindernissenparcours, fun is sowieso verzekerd! Iets eten of drinken in een gezellig kader terwijl jouw kinderen zich uitleven? In onze gezellige bar kan je rustig iets drinken. Of plan je die eerste soldenkoopjes te gaan scoren? Dan voorzien wij graag het toezicht op jouw kroost.”

De springkastelen zijn veilig toegankelijk voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. De attracties worden per leeftijdscategorie opgesteld. De toegang tot onze gezellige winterbar is gratis voor ouders en begeleiders. De tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar tot 31 december 12 uur in De Schreef of online.

Tickets zonder toezicht: 5 euro in voorverkoop of 6 euro aan de kassa. De ouder of begeleider blijft steeds aanwezig en houdt zelf toezicht. Tickets met toezicht kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Animatoren van De Schreef verzorgen dan het toezicht op de kinderen.

Info via www.deschreef.be/springpaleis.