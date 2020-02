Drasj veilt medailles, opbrengst gaat naar Schulden Op School Rutger Lievens

18 februari 2020

17u47 0 Aalst De Aalsterse carnavalsvereniging Drasj veilt drie medailles en de opbrengst gaat naar het goede doel: SOS Schulden Op School.

“Om VZW SOS Schulden Op School te helpen, niet alleen financieel maar ook om nog meer in the picture te zetten, houden we een veiling”, zegt Gil De Boeck. “We hebben hiervoor 3 unieke medailles laten maken. Deze medailles zijn een collectoritem en willen we veilen voor het goede doel. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de strijd die SOS Schulden op school levert. Met deze actie willen we laten zien dat carnaval ook solidariteit is. Het sluit hiervoor perfect aan bij ons thema.”

Vorig jaar raakte bekend dat het stadsbestuur Schulden Op School niet meer financieel zou ondersteunen. Johan Van Biesen, voorzitter van SOS Schulden op School is blij met de brede steun die vanuit de samenleving en nu dus ook vanuit de carnavalisten is ontstaan. “Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om de samenwerking met onze organisatie stop te zetten. Een onbegrijpelijke keuze waarvan honderden kinderen het slachtoffer zijn. Het stadsbestuur kan dan misschien onze werkingsmiddelen afnemen, maar nooit ons engagement. We gaan door, dankzij de steun van vele Aalstenaars. Wij laten ons vuur niet doven”, zegt Van Biesen.

Vanaf nu kan je bieden voor deze set van 3 unieke medailles. Bieden kan via drasj1994@outlook.be of via de Facebookpagina van AKV Drasj en dit tot woensdagavond 4 maart. De hoogste bieder wordt dan bekend gemaakt.