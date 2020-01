Draeckenieren zetten bloemlezing Geel Boekje in Utopia-kast Rutger Lievens

07 januari 2020

13u35 0 Aalst Plechtig moment in Utopia: het Aalsterse genootschap van de Draeckenieren zette er een bloemlezing van hun satirische Gele Boekje in de boekenkast.

“Het eerste ‘gele exemplaar’ stamt uit de tijd van Dirk Martens zelf”, zo stelde Luc Moreels van de Draeckenieren. “In die tijd is ook de sociëteit van de Draeckenieren gestart. De exacte data vinden Aalstenaars terug in het stadsarchief of op de website van de Draeckenieren”, aldus Moreels. Er was helaas geen historicus aanwezig om die info te bevestigen. De bloemlezing van het Gele Boekje, dat jaarlijks wordt uitgebracht, kreeg een mooie plek in de Utopia-boekenkast.