Draeckenieren: “Vorige week tentenkamp op dorpsplein van Dendermonde, nu ook op Grote Markt voor ons Geel Boekje” Rutger Lievens

06 december 2019

12u26 4 Aalst Op 12 december brengen de Aalsterse Draeckenieren hun Geel Boekje uit en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Volgens de Draeckenieren is er zelfs nu al een wachtrij aan het kamperen voor café 't Landhuis op de Grote Markt om volgende week een boekje te kunnen kopen. Een knipoog naar de fans van het Ros Beiaard die vorige week in een nabijgelegen gemeente kampeerden om een ticket te bemachtigen.

“Na de drukte rond het bemachtigen van kaarten voor het rondhuppelen van hun ‘Ros’ op het Dorpsplein van ‘Dendermonde’ geeft nu ook de publicatie van het Geel Boeksen 2020, op 12 december 2019, aanleiding tot lange wachtrijen”, zo beweren de Draeckenieren. Een van de belangrijkste bestaansredenen van deze oude Aalsterse vereniging is samen te vatten in: spotten met Dendermonde en het Ros Beiaard. Dat is nu niet anders. “Eén week voor de persvoorstelling zit men aan het ‘hol van den Draeck’ - café ‘t Landhuis op de Grote Markt waar de Draeckenieren vergaderen - al aan te schuiven om als eerste een exemplaar van het Geel Boeksken van de Draeckenieren te bemachtigen”, zo laten de Draeckenieren weten aan de krant.