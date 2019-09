DOVO brengt obussen die magneetvissers boven haalden tot ontploffing in Hofstade Koen Baten

25 september 2019

14u57 7 Aalst In de Spuimeersweg in Hofstade heeft ontmijningsdienst DOVO twee obussen tot ontploffing gebracht vanmiddag. Deze werden bovengehaald door magneetvissers die op de Dender in Aalst aan het vissen waren. Het is al de tweede keer op een week tijd dat magneetvissers een obus boven halen. Dit weekend gebeurde dit ook al aan het sas van Denderleeuw.

De ontploffing van de obussen gebeurde rond 13.45 uur vanmiddag. Rond de middag vonden enkele magneetvissers in de Dender de bommen en haalden ze deze naar boven. Onmiddellijk werden de hulpdiensten op de hoogte gebracht. DOVO kwam ter plaatse en nam de bommen mee. Aan een braakliggend terrein met grond van afvalmaatschappij ILVA werden de bommen ondergegraven en even later tot ontploffing gebracht.

Het ging slechts om een kleine ontploffing die amper zichtbaar of hoorbaar was. De politie heeft wel intern nota gemaakt van de bommen die opgehaald werden door de vissers. Dit weekend gebeurde dit ook met de vissers in Denderleeuw. Zij riskeren een boete tot 1.500 euro omdat magneetvissen bij wet verboden is zonder een vergunning. Of deze vissers zich net zoals in Denderleeuw aan een boete mogen verwachten is nog niet duidelijk.