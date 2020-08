Dorien Matthijs (18) in Jongerenwebreeks Wh@evR! Rutger Lievens

18 augustus 2020

18u20 4 Aalst Dorien Matthijs uit Erembodegem speelt één van de zes hoofdrollen in Wh@evR!, een nieuwe webreeks.

Wh@evR! wordt een 13-delige webreeks die zal draaien rond het reilen en zeilen van 6 jongeren die samen in een musicalvereniging zitten: een rollercoaster aan emoties in de coulissen van het theater. De opnames zijn volop aan de gang in Dendermonde en Buggenhout en de reeks zal online te volgen zijn vanaf vrijdag 4 september via de online platformen van MusicalVibes, dé site voor musicalliefhebbers in Vlaanderen en Nederland.

Dorien Matthijs, creatieve duizendpoot uit Erembodegem, speelt één van de zes hoofdrollen. Dorien volgde zanglessen bij Mind The Voice en studeerde af als muzikante bij Utopia. Daarnaast volgde ze ook danslessen en een acteeropleiding in Aalst en was ze te zien in de musical Dans der Vampieren te Mechelen. Op tv zag u haar blind audition in The Voice Kids en nam ze deel aan de live-sessie Joe waarna ze me Helmut Lotti de Joe kerstparade vervoegde.