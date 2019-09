Doorsteeklaan officieel geopend: “Op minder dan 10 minuten met de fiets van station Aalst naar de bedrijvenzone Dender Noord” Rutger Lievens

20 september 2019

18u24 8 Aalst De Doorsteeklaan - het nieuwe fietspad langs de Dender - is officieel geopend. Ter hoogte van de bedrijvenzone Dender Noord in Hofstade is een missing link in het functioneel fietsroutenetwerk weggewerkt. Over een afstand van 400 meter is er een fietsweg langs de Dender aangelegd.

De fietsweg is aangelegd op een breedte van 3 meter in asfalt. De fietsweg is voorzien van verlichting. Voor de veiligheid van de fietsers is er een houten vangrail langs de kant van de Dender.

De totale kostprijs voor de realisatie van de fietsinfrastuctuur en verlichting bedraagt 227 658,94 EUR (incl. btw). De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 40% aan de Provincie via het Fietsfonds omdat deze fietsroute ook onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 60% komt van de provincie. Onder meer de firma De Nul toonde zich bereid mee te werken aan dit project.

Veilig fietsen tussen Dendermonde en Aalst

“Dit is een staaltje van afstemming tussen het algemeen belang en het privaat of bedrijfsbelang. Er kan nu veilig gefietst worden langs de route Dendermonde - Aalst. We kijken er als stad naar uit om samen met de Provincie en de Vlaamse Overheid de fietsroute verder door te trekken en de aansluiting te maken met het jaagpad richting Geraardsbergen”, zegt schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld). “Volgend jaar vatten worden hiervan de werken aangevat om vanuit de aansluiting fietspad – Tragel ook verder een veilige fietsverbinding te maken tot aan het viaduct. In een latere fase, nadat de site Pendelparking verder ontwikkeld is, zal bekeken worden hoe we op de meest verantwoorde wijze te koppeling kunnen maken met het jaagpad. We blijven ons inzetten om van Aalst een veilige fietsstad te maken.”

De Provincie Oost-Vlaanderen wil een sluitend netwerk aan fietssnelwegen realiseren in de regio rond Aalst. De andere plannen voor fietspaden zijn:

- Optimalisatie van de F27 (Aalst - Londerzeel)

-Realisatie van de missing link in de F43 (Aalst - Sint-Niklaas) t.h.v. de bedrijvenzone in Gijzegem

- Realisatie van de missing link in de F414 (Aalst - Zottegem) t.h.v. de Zadelweg, aansluitend op de bedrijvenzone Siesegemkouter en t.h.v. het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

-Optimalisatie van de F2 (Gent - Brussel) t.h.v. de stationsomgeving Aalst en realisatie van de missing link Aalst - Lede

-Optimalisatie van de F220 (Aalst - Asse)