Dood Jordy zindert drie jaar later na: Ruyskensveld - Ter Muren bouwt twee ‘tussenstudio’s’ om jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen Rutger Lievens

27 augustus 2019

20u15 0 Aalst De dood van Jordy B. zindert drie jaar na zijn overlijden nog altijd na. In Aalst werd vzw Shelter opgestart om bijna volwassenen te begeleiden naar een zelfstandig leven en vzw Ruyskensveld bouwt nu ook extra studio’s met dat doel voor ogen.

Jordy verbleef tot zijn 18de op de campus Ter Muren in Erembodegem. Daarna stond hij er alleen voor, hij vereenzaamde en werd uiteindelijk dood aangetroffen in een tentje aan de Blaarmeersen.

Sindsdien is er veel veranderd. “Vroeger konden we jongeren begeleiden tot ze 21 jaar oud waren. De leeftijd is nu opgetrokken tot 25 jaar. Het heeft praktische consequenties. Op de campus in Erembodegem zijn er 12 studio’s voor jongvolwassenen die zelfstandig wonen. Als de leeftijd wordt opgetrokken zullen zij waarschijnlijk langer gebruik maken van de studio’s en zal er in de toekomst wellicht extra moeten ingezet worden daarop”, voorspelt Stefaan Caesteker van Ruyskensveld.

De campus Ter Muren - 150 jaar ervaring in jeugdzorg - is grotendeels een bouwwerf. Een project van 9 miljoen euro wordt er gebouwd om er de jeugdzorg van de toekomst te voorzien. Er worden ook twee tussenstudio’s gebouwd. “Een stap tussen de leefgroep en volledig zelfstandig wonen. De jonge bewoners kunnen naargelang de noden contact hebben met de leefgroep, of de deuren sluiten als ze daar klaar voor zijn en zelfstandig wonen, legt Caesteker. “Ze leren niet alleen zelfstandig wonen maar ook omgaan met eenzaamheid.”