Don Quichot: Leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten brengen dans, muziek en woord in De Werf Rutger Lievens

07 februari 2020

16u50 0 Aalst Het is zover, het totaalspektakel van de leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten in cultuurcentrum De Werf in Aalst gaat in première.

“De leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten Aalst laten zich voor deze voorstelling inspireren door de figuur Don Quichot”, zegt de school. “Deze antiheld droomde van een bestaan als ridder en wil ten strijde trekken tegen onrecht. In het diepst van onze gedachten zijn wij ook allemaal kleine of grote helden, met of zonder cape, met of zonder harnas. Met dans, muziek en woord gaan ze de windmolens te lijf, in de voetsporen van Don Quichot!”

Don Quichot - Totaalspektakel :

vr 7 februari 2020 om 20 uur

za 8 februari 2020 om 16 uur

za 8 februari 2020 om 20 uur

Meer info op de website van De Werf.