Dokter Alex Mottrie (OLV-ziekenhuis) ontvangt de St Paul’s Medal van de British Association of Urology Surgeons Rutger Lievens

10 juli 2019

12u34 0 Aalst Dokter Alex Mottrie, diensthoofd Urologie van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, heeft tijdens de recentste jaarvergadering van de British Association of Urology Surgeons de St Paul’s Medal in ontvangst genomen. Mottrie staat bekend als pionier in de robotchirurgie.

“Deze prijs werd in 1989 ingesteld en wordt jaarlijks uitgereikt aan een uroloog van buiten het Verenigd Koninkrijk die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Britse associatie van urologische chirurgen en, meer algemeen, aan de urologie in het Verenigd Koninkrijk”, zegt het OLV-ziekenhuis.

“Dokter Mottrie werd door deze associatie eerder al (in 2015) gehuldigd met de Golden Telescope Award voor zijn blijvende en significante bijdrage aan de urologie, meer bepaald op het vlak van de robotchirurgie”, aldus het ziekenhuis.

Dokter Mottrie wordt algemeen gezien als een autoriteit op het vlak van robotchirurgie en is ook de bezieler van het ORSI-opleidingscentrum voor robotchirurgie. De dienst Urologie van het OLV Ziekenhuis telt 5 stafleden-urologen en is gespecialiseerd in complexe ingrepen met robot- en laserchirurgie.