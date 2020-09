Doe mee aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in Utopia Rutger Lievens

09 september 2020

19u21 1 Aalst Schrijf je nu in voor ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ dat op vrijdag 9 oktober plaatsvindt in Utopia in Aalst.

“Het Groot Dictee der Nederlandse Taal was tot enige jaren geleden een groot succes op televisie. Nadat het in 2016 na 26 jaar van het scherm verdween, ontstond De Schrijfwijzen”, aldus Utopia Aalst. “Een speels alternatief waarbij niet enkel correcte spelling van belang is. Creativiteit en stalen zenuwen zijn even cruciaal om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Wie waagt zijn kans?”

De dicteetekst ‘Steber’ werd geschreven door Bart Van Craeyevelt, zij is als winnaar van de dictee-wedstrijd uit de bus gekomen. In Utopia zal niemand minder dan Jonas Decleer (StuBru) presenteren. Onze medewerker Katleen Beirlant leest de tekst voor. Ontdek op de website www.deschrijfwijzen.be allerlei online spellingtests. De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.

Praktisch: vrijdag 9 oktober 2020, 20 uur. Gratis, inschrijven is vereist. Locatie: zaal De Geuzen - Utopia.