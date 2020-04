Doe een gift aan de ziekenhuizen of koop een aankoopbon voor de zorgverleners Frank Eeckhout

20 april 2020

09u35 0 Aalst Via stadsbon.be kan je een gift doen aan de Aalsterse ziekenhuizen. Ook een cadeaubon kopen bij één van de 60 deelnemende handelaars is mogelijk.

Onze zorgverleners zijn de helden van vandaag. Daarover is iedereen het eens. We toonden onze dankbaarheid al massaal met applaus, maar nu kunnen we ook écht iets terugdoen. Roularta Media Group, het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), District A (#WinkelenInAalst) en Eshop Antwerpen bedachten immers een bedankactie in het voordeel van zorgverleners én lokale handelaars: De Grootste Cadeaubon van Vlaanderen. “Met deze cadeaubon leggen we straks allemaal samen onze zorgverleners in de watten. Wie wil bijleggen, kan een gift doen vanaf 1 euro via stadsbon.be. Zo bedank je met 1 euro duizenden zorgverleners. Een klein gebaar met een groot effect. De totale opbrengst wordt verdeeld over het zorgpersoneel in onze Aalsterse ziekenhuizen OLV en ASZ. Zij krijgen na de coronacrisis een stadsbon om samen met hun collega’s welverdiend te genieten van de horeca en winkels in Aalst. Je kan ook kiezen om iemand persoonlijk een bon te schenken. Die wordt rechtstreeks naar de persoon verzonden”, zegt Christ’l De Wuffel van District A, de handelsvereniging van Aalst-centrum, die ook Cadeaubon Aalst lanceerde.

Een gift doen is heel eenvoudig. Ga naar stadsbon.be/grootstecadeaubon en selecteer de stad Aalst. Kies welk ziekenhuis je steunt en hoeveel je bijdraagt of selecteer iemand die je persoonlijk wenst te bedanken. Betalen kan online. “De ontvanger kan de waarde van de bon verspreid uitgeven bij verschillende lokale handelaars. Stuk voor stuk unieke, kleinschalige, eigenzinnige adresjes om de stad op een andere manier te ontdekken, iets te gaan eten of drinken, te shoppen en te genieten", geeft De Wuffel nog mee. In Aalst hebben zich 60 handelaars ingeschreven voor de stadsbon.