Dodelijk ongeval Nieuwerkerken: “Al langer klachten over sluipverkeer en onregelmatig geparkeerde vrachtwagens”

18u31 3 Aalst Buren klagen al langer over sluipverkeer en onregelmatig geparkeerde vrachtwagens in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. Daar vond deze nacht een dodelijk ongeval plaats waarbij een 14-jarig meisje overleed. Vorige week nog werden vrachtwagenbestuurders er geverbaliseerd door de politie omdat ze hun voertuig er langer lieten staan dan toegelaten.

Zondagnacht crashte een Fiat met vier inzittenden tegen een geparkeerde vrachtwagen in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. Een 14-jarig meisje kwam daarbij om het leven, twee anderen raakten zwaargewond. Het toeval wil nu dat de stad vorige week nog heeft geprobeerd om iets te doen tegen de geparkeerde vrachtwagens in deze straat.

“In Aalst is het binnen de bebouwde kom verboden om op de openbare weg vrachtwagens van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Vorige week zijn daarvoor nog processen-verbaal opgemaakt door de politie. We zijn ook in overleg met de eigenaars van de voertuigen. Of de vrachtwagen die betrokken was bij het ongeval er reglementair stond , moet worden onderzocht”, zegt de burgemeester van Aalst.

Volgens hem moet de oorzaak echter niet gezocht worden bij de geparkeerde vrachtwagen. Overdreven snelheid sloten de experts ondertussen ook al uit: de auto zou niet sneller gereden hebben dan 60 kilometer per uur. “Er is ook voldoende straatverlichting. We moeten kijken of er alcohol, drugs- of gsm-gebruik in het spel is”, zegt de burgemeester.

Sluipverkeer

Ann Van de Steen, tot vorig jaar nog schepen van Openbare Werken, woont om de hoek en kent de problematiek in de Patrick Lanckmanstraat. “Onderzoek moet het uitwijzen, maar het zou goed kunnen dat de wagen die uit Mere kwam eerst de brug over de E40 is gereden en zo links de Patrick Lanckmanstraat is ingedraaid. De straat is op die plek nog geen straat voor auto’s, maar een landbouwersweg. Alleen landbouwvoertuigen, fietsers en wandelaars mogen dat stukje weg op tot aan het kerkhof van Nieuwerkerken, waar al het verkeer toegelaten is”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A). “Ik heb dat sluipverkeer al verschillende keren aangeklaagd en zal dat opnieuw doen op de gemeenteraad.”