Dochter van slachtoffer Bende Van Nijvel: “Jammer dat we info over het onderzoek via de media te weten moeten komen” Rutger Lievens

08 januari 2020

18u27 0 Aalst Nele Palsterman, die op 9 november 1985 haar vader Jan Palsterman verloor bij de aanslag van de Bende Van Nijvel in Aalst, vindt het jammer dat ze het nieuws over het DNA-onderzoek via de media moet vernemen.

Honderden Belgen moeten hun DNA afstaan in het kader van het onderzoek naar de aanslagen van de Bende Van Nijvel. Hun erfelijk materiaal zal vergeleken worden met DNA uit het dossier. “We halen alles uit de kast”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Nele Palsterman, dochter van een van de Aalsterse slachtoffers van de aanslag op de Delhaize in 1985, betreurt de gang van zaken bij Justitie. “Ik vind het jammer dat we dit in de pers moeten lezen en zo moeten vernemen. Het is lang geleden dat we nog eens een stand van zaken hebben gekregen over het onderzoek. Ik moet mij haast een krant of een online abonnement kopen van de media om info te kunnen krijgen over de zaak”, zegt ze.