Dj Patje nodigt lokale artiesten uit voor optreden in café Sint-Kristoffel: “Een gezellige bubbel” Rutger Lievens

21 juni 2020

17u04 3 Aalst Café Sint-Kristoffel op de hoek van de August Marcelstraat in Aalst was het decor van het radioprogramma ‘Toppertjes in ons kot’ van dj Patje. Lokale artiesten als Nicky Jones en Frank De Swaef kwamen optreden. Of het coronaproof was? “Dit is een gezellige bubbel.”

Al 18 weken lang zendt Dj Patje zijn radioprogramma uit vanuit zijn thuis in de August Marcelstraat in Aalst. Het radioprogramma heet ‘Toppertjes in ons kot’, duurt elke dag twee uur en wordt uitgezonden via de Facebookpagina van Patrick. “De fans vragen allemaal wanneer ze Patje eens live kunnen zien. Ik wou het doen, maar wel op verplaatsing, op 500 meter van mijn deur in café Sint-Kristoffel. Dus organiseren we dat hier, in een gezellige bubbel, met artiesten uit eigen streek erbij”, zegt hij. Patrick Hoffmans draait onder de naam dj Patje al 30 jaar plaatjes. “Bijzonder veel events zijn weggevallen en dus hebben we een installatie bij mij thuis gezet. We doen elke dag telefonische interviews met artiesten. 151 in totaal.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.