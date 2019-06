Dit zijn de vijf mogelijke locaties voor een nieuw Eendracht-stadion (dat er misschien nooit komt) Rutger Lievens

27 juni 2019

13u05 0 Aalst Als er ooit een nieuw stadion voor Eendracht Aalst wordt gebouwd, dan is de kans groot dat het op een locatie naast de E40 zal zijn. De stad liet een locatiestudie uitvoeren met het oog op de bouw van een nieuw stadion. Vijf locaties zijn weerhouden, de twee meest waarschijnlijke liggen naast de autosnelweg.

Het is de eerste keer dat de locaties uit de locatiestudie van 2014 bekend worden gemaakt. De stad hield die in het verleden angstvallig stil. De studie uit 2014 werd in 2017 herwerkt. De onderzoekers selecteerden in een eerste fase 14 locaties, waaronder enkele onwaarschijnlijke locaties. Zo werd er gedacht aan een stadion achter de Steinerschool tussen Kluisdreef en Affligemdreef en ook het Heuvelpark was een optie. Ook Siesegemkouter is twee keer vermeld als mogelijke locatie, maar niet weerhouden bij de vijf finale opties. Al is het gevaarlijk Siesegem helemaal af te schrijven als kanshebber, want de kouter ligt vlakbij de E40.

E40

Uit een eerste selectie van 14 mogelijke locaties houdt de stad er vijf over zoals te zien is op het kaartje: zone 4 Schoubroek (Lindenstraat), zone 9 Zurendries, zone 3 Kerrebroek, zone 10 Pijpenbeek en zone 14 Restert. Meest waarschijnlijk lijken daarbij de zones 10 en 14 in Nieuwerkerken, waarbij er een rechtstreekse link zou kunnen gemaakt worden met de E40.

De vraag is of het er ooit zal komen. VB-gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove stelde die vraag nog eens op de laatste gemeenteraad. Hij noemde de Task Force, de groep politici die een toekomst gingen uittekenen voor Eendracht Aalst, een ‘Task Farce’. “De jubileumwedstrijd van Eendracht Aalst kon niet gespeeld worden in het Pierre Cornelisstadion, onder meer omdat de infrastructuur vervallen is. In de huidige situatie kan de club zelfs geen oefenwedstrijden spelen tegen eersteklassers. Het is er dweilen met de kraan open”, stelde hij.

Huiswerk

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat de stad klaar is met haar huiswerk. “De oorspronkelijke locatiestudie uit 2014 werd in 2017-2018 herwerkt. Op basis van nieuwe inzichten op vlak van ontsluiting en mobiliteit werd er gedacht aan een eventuele rechtstreekse afwikkeling naar de E40. Op basis daarvan wonnen we de nodige info in bij de Vlaamse minister van Mobiliteit. Er zijn nog een vijftal mogelijke locaties die nog altijd in aanmerking komen voor een eventueel nieuw stadion voor Eendracht Aalst”, zegt de schepen.

“De stad maakte dus reeds haar huiswerk, maar we kijken ook naar de club die nog steeds moet duidelijk maken wat de precieze noden en wensen zijn voor dat gevraagde stadion. We hebben die vraag al verschillende keren gesteld aan de club”, zegt zij.