Dit jaar geen na-Tourcriterium in Aalst Rutger Lievens

14 april 2020

15u14 18 Aalst Er zal in 2020 geen gele trui rondrijden in Aalst. Het na-Tourcriterium van 2020 gaat niet door nu de Ronde van Frankrijk op een latere datum wordt gereden.

Dat het na-Tourcriterium van Aalst niet op 20 juli zou gereden worden, dat stond gisterenavond al vast toen de Franse president Macron meedeelde dat de Tour uitgesteld zou zijn. De organisatoren van het na-Tourcriterium en Aalsters schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) hebben vandaag overlegd en beslist om de editie van 2020 niet te laten doorgaan. “Er zal geen na-Tourcriterium plaatsvinden in Aalst”, zegt schepen De Ridder. “Nu de datum van de Ronde van Frankrijk verschoven is en het nog niet duidelijk is wanneer die zal plaatsvinden, hebben we deze beslissing genomen. Op een latere datum nog een na-Tourcriterium in elkaar boksen, dat is complex. Bovendien ben je niet zeker of er veel volk zal zijn. Je bent zelfs niet zeker of er publiek zal mogen bij zijn. Als er geen publiek mag komen kijken, heeft het weinig zin dat je dit organiseert”, zegt de schepen van Sport.

Zonder publiek?

De organisatoren brachten de stad via mail op de hoogte. “Zoals het al een tijdje te verwachten was, gaat de Ronde van Frankrijk niet door op de voorziene datum. Vandaar ook dat het Napoleon Sports & Casino na-Tourcriterium van Aalst niet zal kunnen doorgaan op de geplande datum van maandag 20 juli”, zeggen Renno Roelandt en Jhony Van den Borre.

“We hebben op dit moment geen zicht op de nieuwe startdatum van de Rond. We hebben ook geen garanties dat het criterium van Aalst op een latere datum zal kunnen doorgaan in dezelfde vorm als de afgelopen jaren, met publiek en VIP’s. Daarom hebben we besloten om het na-Tourcriterium een jaartje uit te stellen. Zo kunnen we er volgend jaar, hopelijk allemaal in goede gezondheid, opnieuw een prachtige editie van maken”, zeggen Roelandt en Van den Borre.

1941

Ze zeggen dat het geen makkelijke beslissing was. “Maar de sponsorverwerving verliep al heel moeizaam. De meeste sponsors stelden voor om de sponsoring een jaar over te slaan”, klinkt het.

Het na-Tourcriterium van Aalst is het oudste van het land. Het wordt traditioneel gereden de dag nadat de Tour eindigt in Parijs. De eerste editie vond plaats in 1934 en sindsdien was er elk jaar een criterium in Aalst. Alleen in het oorlogsjaar 1941 staat er niemand op de erelijst, maar de andere jaren ging het criterium altijd door. Tot de komst van het coronavirus dus.