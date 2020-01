Dit jaar geen dansend carnavalsdecor op gevel voormalig stadhuis: “Probleem met de verzekering” Rutger Lievens

27 januari 2020

17u18 0 Aalst Geen dansende carnavalspoppen meer dit jaar aan de gevel van het voormalige stadhuis van Aalst. Het carnavalsdecor dat om het uur carnavalsliedjes op voorbijgangers losliet, keert niet meer terug. Een probleem met de veiligheid en verzekeringen ligt aan de basis. Mogelijks komt er in de plaats een groot spandoek met de afbeelding van de carnavalsaffiche.

Het dansend carnavalsdecor met de figuren van keizer Kamiel, de Aalsterse Gilles en de Voil Jeanet hing aan de gevel van het oud stadhuis sinds 2014. Het was een ontwerp van Piet De Koninck, Stefan Penne leverde de mechaniek, Luk Sergeant van Line Reclame maakte van de tekeningen van Piet De Koninck een decor. Het decor viel in de smaak bij de Aalstenaars en voorbijgangers hielden halt om te kijken hoe de poppen ieder uur in aanloop van carnaval aan het dansen gingen.

Verzekeringen

Dirk Verleysen, hoofd van het Feestcomité van Aalst, zegt dat het carnavalsdecor zoals we het de voorbije jaren kennen, niet terugkeert. “Heel jammer, want het was iets heel tof. Het probleem is dat er niks meer aan de gevel van het stadhuis mag gehangen worden. De verzekeringen gaan niet meer mee in dat verhaal”, zegt hij.

Peter Van Den Bossche van het kabinet van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt dat er naar een alternatief wordt gezocht. “Verzekeringsgewijs is het een probleem. Dit decor mogen we niet meer aan de gevel van het stadhuis bevestigen. Even is er dan gedacht aan een stelling voor het stadhuis, maar dan kan je de tribune niet meer zetten. Er is dus altijd wel ergens een ‘ja, maar’ in dit verhaal”, zegt hij.

Spandoek

De opties worden nu bekeken. “Nu het spandoek met de carnavalsaffiche niet meer aan de Tereos-toren kan worden gehangen, kunnen we er een aan het stadhuis hangen? Of er komt een ‘lightversie’ van het bestaande decor. Nu nog een nieuw decor laten maken is geen optie, want dat moet via een wedstrijd gebeuren en binnen een maand is het al carnaval”, klinkt het.

Het schepencollege zal binnenkort een beslissing nemen over het carnavalsdecor van 2020. Dit jaar zal Aalst het wellicht met een tijdelijke versie moeten doen, een nieuw decor is ten vroegste voor 2021.