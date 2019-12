District A lanceert ‘Cadeaubon Aalst’: te gebruiken bij meer dan veertig handelaren Rutger Lievens

04 december 2019

16u06 0 Aalst Handelaarsvereninging District A en Unigift lanceren ‘Cadeaubon Aalst’: een cadeaubon geldig bij meer dan veertig verschillende lokale handelaars in Aalst.

“Cadeaubon Aalst is een stadscadeaubon die momenteel geldig is bij meer dan veertig lokale handelaars in een heel breed aanbod: mode, resto, design, juwelen,...”, zegt Yordi Eelen van Unigift. “We willen dat de ontvanger van de cadeaubon heel veel keuze heeft zodat er voor ieder wat wils is”, legt Yordy Eelen van Unigift, de partner achter de cadeaubon, uit. “Je kan er echt Aalst mee gaan ontdekken en hopen dat we zelfs Aalstenaars kunnen verrassen met die lokale handelaar die ze nog niet kenden”, verduidelijkt Yordy verder.

Handelaarsvereniging District A zette mee zijn schouders onder dit initiatief. “Wij willen Aalst verder op de kaart zetten als winkelstad waar je een heel breed aanbod hebt aan fijne, lokale handelaars die met hart en ziel voor hun zaak en hun producten staan”, vertelt Michaël Redant van handelaarsvereniging District A. “ We starten met een mooi aanbod, maar de keuze zal in de toekomst zeker nog verder uitbreiden zodat iedereen nog meer zijn gading kan vinden”, maakt Michaël de plannen voor de toekomst al duidelijk.

Onder de kerstboom

Ann van Lederwaren Anna was meteen overtuigd om deel te nemen aan Cadeaubon Aalst. “Het is een prachtig initiatief die alle lokale handelaars in Aalst samen in de kijker zet”, maakt zij duidelijk. Ann vat het krachtig samen: “Het is een bon van Aalstenaars, voor Aalstenaars”

Yordy en Michaël kijken al vooruit naar het eindejaar.“Met het eindejaar in zicht, hopen we dat veel Aalstenaars een Cadeaubon Aalst onder de kerstboom zullen leggen.” “En ook bedrijven die nog op zoek zijn naar een leuk cadeau voor hun werknemers zijn meer dan welkom bij ons”, besluiten Yordy en Michaël met een knipoog.

Alle info rond en aankopen van Cadeaubon Aalst kan via www.cadeaubonaalst.be. Handelaars die meer willen weten kunnen mailen naar district.aalst@gmail.com