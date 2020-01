Discussie gele vuilniszakken: “Doel blijft vervanging gele zak door gele vuilniscontainer in 2021" Rutger Lievens

15 januari 2020

14u42 0 Aalst “Het doel blijft om in 2021 gele afvalcontainers in te voeren in Aalst, dus ook in stedelijk gebied”, zegt Ilva-voorzitter Bart Van Den Neste. Afvalintercommunale Ilva wil in al haar gemeenten de gele restafvalzak vervangen door gele containers en de burgers er kilogram laten betalen. De stad Aalst deed een tegenvoorstel en vroeg om de containers alleen in de landelijke deelgemeenten in te voeren.

Afvalintercommunale ILvA is van plan om de gele zakken te vervangen door gewogen containers met chip in alle gemeenten waarin ze actief is. Onder meer Haaltert en Denderleeuw keurden de nieuwe werkwijze al goed. Aalst stribbelde eind 2019 nog tegen, maar Ilva en het stadsbestuur lijken mekaar nu toch te gaan vinden. “Het overleg is nog bezig. Ik denk dat we binnen een paar weken tot een overeenkomst zullen komen. Het overleg zit in een finale fase", zegt Bart Van Den Neste, Open Vld-gemeenteraadslid in Aalst en voorzitter van Ilva.

0,25 cent per kilo

Hoeveel zal het kosten? In 2021, wanneer de inzameling van restfractie via de gewogen afvalcontainer zal verlopen, zullen volgende tarieven gelden. Het tarief voor restfractie bestaat uit 2 delen: een forfaitaire aanbiedkost en een kost per kilogram. De forfaitaire aanbiedkost van de restfractie bedraagt 25 cent voor 40 liter en 40 cent voor 240 liter. Per kilogram restfractie wordt 0,25 euro aangerekend.

De stad Aalst maakte zich zorgen over de invoering van containers in stedelijk gebied. Wat met appartementen? Wat met gezinnen met jonge kinderen en dus veel pampers? “De stad zit met enkele vragen en we zijn daar een oplossing voor aan het zoeken”, zegt Bart Van Den Neste. Hij blijft er wel van overtuigd dat in 2021 overal in Ilva-gebied, dus ook in de stad Aalst, containers zullen worden ingevoerd ter vervanging van de zakken. “Je kan niet op de ene plaats met zakken werken en op de andere met containers, dat is gewoon niet werkbaar”, zegt Bart Van Den Neste.

Luiers

De bevoegde Aalsterse schepen, Katrien Beulens (onafhankelijk), zegt dat het goed is dat er voldoende overleg gepleegd wordt over deze zaak. “We zitten toch met een aantal bezorgdheden, zoals de extra kosten voor mensen met baby’s en dus luiers. De stad hoopt dat we enkele sociale correcties kunnen invoeren. We hebben nog wat tijd om die dingen uit te klaren”, zegt zij.