Digitale editie van Kunstoevers is succes: “Meer dan honderd ingezonden filmpjes” Rutger Lievens

06 mei 2020

17u04 0 Aalst Kunstoevers verliep dit jaar door de corona-epidemie voor het eerst volledig digitaal en dat viel in de smaak. Creatieve Aalstenaars stuurden meer dan 100 filmpjes in en dat zorgde voor onvergetelijke Aalsterse televisiemomenten op het digitale kunstkanaal. Voor wie nog geen video inzond is het nog niet te laat, want Kunstoevers Kanaal blijft ook daarna creatieve filmpjes verzamelen.

“Onder normale omstandigheden zou op 25, 26 en 27 april Kunstoevers plaatsgevonden hebben: meer dan 70 exposanten stonden klaar op hun werk uit te stallen op verschillende locaties nabij de oevers van de Dender. Op het programma stonden ook concerten, voorleessessies en workshops. Ook dit jaar zouden de oude rotten in het vak zij aan zij staan met opkomend en jong talent”luidt het bij de stad Aalst.

De stad maakte van de coronanood en deugd en trok de digitale kaart met Kunstoevers Kanaal. “In samenwerking met Netwerk Aalst werden drie oproepen gelanceerd naar kunstenaars in de ruime zin van het woord: iedereen met een creatieve vezel in het lijf kreeg de kans om een video in te zenden. En of dat nu een stop motion, een rondleiding in het eigen atelier of een filmpje totaal out-of-the box was, de Aalstenaars lieten zich niet onbetuigd”, aldus de stad.

Filmpjes nog altijd welkom

“En het resultaat mag er zijn: meer dan 100 filmpjes mocht de redactie van Kunstoevers ontvangen, van huiskamerconcerten, woordkunst en workshops tot raamvertellingen en slow tv. De allerjongste inzender is 6 jaar, de oudste is de 70 voorbij. In tijden van social distancing is het de kunst die mensen van alle leeftijden toch bij elkaar brengt”, zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Vrije Tijd. “Voor wie nog geen video inzond is het nog niet te laat, want Kunstoevers Kanaal blijft ook daarna creatieve filmpjes verzamelen. Op vrijdag 15 mei wordt op het Kunstoevers Kanaal een eerste compilatie gemaakt van het ingestuurde materiaal.”

Schepen De Gucht overweegt om - wanneer de virologen het toelaten - alsnog een Kunstoevers-tentoonstelling te organiseren. “En ik denk aan een Kunstoevers-wandeling, zo hebben we meer kunst in de publieke ruimte.”

Vergeet ook op 22 mei niet af te stemmen op Kunstoevers Kanaal voor de bekendmaking van de winnaars van de drie Kunstoeverswedstrijden (“Win je Expo in Netwerk Fabriek”, “Maak je Stop Motionfilm” en open oproep “‘t Kan Aal”). Deze aflevering van Kunstoevers TV zal, net als alle andere, te bekijken zijn op de website www.aalst.be/kunstoevers en het bijbehorende Youtubekanaal.