DigitAALST verdeelt 250 laptops onder kwetsbare kinderen uit tweede en derde graad Frank Eeckhout

19 juni 2020

10u43 1 Aalst DigitAALST heeft 250 laptops verdeeld onder kwetsbare kinderen die thuis geen digitale toegang hebben. “Dankzij onze actie hebben vandaag alle lagere schoolkinderen uit de tweede en derde graad uit de nood geholpen zijn", zegt Nele Buyl.

Midden april startte het project digitAALST – een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse welzijnsorganisaties en alle Aalsterse basisscholen - om kwetsbare kinderen die thuis geen digitale toegang hebben, een laptop te bezorgen. “Vandaag zijn er 250 laptops verdeeld waardoor alle kinderen uit de tweede en derde graad lager onderwijs uit de nood geholpen zijn. Een resultaat waar we bij de start alleen maar van durfden dromen. We werkten hiervoor samen met de verschillende scholen. Jammer genoeg is dit niet alleen een goed-nieuws-show. In de eerste graad van het lager onderwijs zijn nog 125 laptops nodig en ook in het secundair onderwijs zijn de noden nog groot en zijn nog 200 laptops nodig. Graag willen we samen met de Aalstenaars nu de stap zetten naar het secundair onderwijs, zodat alle jongeren digitale toegang hebben", zegt Nele Buyl.

De actie steunen kan door geld te storten op het rekeningnummer van Brood voor Morgenvroeg: BE51 0018 8396 9362, met vermelding digitAALST - computers gezinnen in armoede.