DigitAALST genomineerd voor de Federale Armoedeprijs 2020: “Nog 300 Aalsterse schoolkinderen en scholieren hebben geen laptop” Rutger Lievens

24 september 2020

09u17 0 Aalst DigitAALST is genomineerd voor de Federale Armoedeprijs 2020. Er zijn 3 nominaties in Vlaanderen en degene met de meeste stemmen wint 10.000 euro. “Een bedrag waar we nog veel laptops mee kunnen aankopen”, zegt DigitAALST

DigitAALST is een samenwerkingsverband tussen Broeiklas vzw, SOS Schulden op School vzw, brugfigurenproject en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. “Dankzij digitAALST kregen vorig schooljaar 250 leerlingen van de tweede en derde graad lager onderwijs die thuis geen laptop hadden hun eigen laptop. Een mooi resultaat dankzij de inspanning van velen”, Nele Buyl van Vierdewereldgroep Aalst.

“Ook dit schooljaar hebben we in Aalst nog veel laptops nodig om zo al onze leerlingen gelijke onderwijskansen te kunnen geven. Uit de eerste resultaten van onze bevraging gaat het over een 100-tal in het lager onderwijs en een 200-tal in het secundair onderwijs”, zegt Nele.

Met de 10.000 euro die te winnen valt met de Federale Armoedeprijs kunnen er veel laptops gekocht worden. “Iedereen kan ons daarbij helpen door massaal op ons te stemmen via deze link. Stemmen kan tot en met zondag 11 oktober middernacht. Je vindt ons project terug onder ‘Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen’.”