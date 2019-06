Dieven aan de haal met wagen en portefeuille Koen Baten

20 juni 2019

09u49 0

In de Bredestraat in Aalst heeft de politie woensdagochtend omstreeks 8.45 uur een diefstal vastgesteld van een personenwagen. De daders gingen er aan de haal met een Ford Focus die in de garage stond. Hierbij namen ze ook de portefeuille mee van de bewoner. Van de daders is op dit moment geen enkel spoor.