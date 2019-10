Dieven aan de haal met verkeersborden Koen Baten

03 oktober 2019

In de nacht van 1 op 2 oktober zijn dieven aan de haal gegaan met enkele verkeersborden in Aalst. De diefstal gebeurde op Edixvelde in Aalst. De vaststellingen werden gedaan omstreeks 10.00 uur gisterenochtend. De daders gingen er aan de haal met verschillende verkeersborden. Op dit moment is er geen enkel spoor naar de daders.