Dieven aan de haal met sigaretten uit automaat Koen Baten

19 juni 2019

14u48 0

In de Zijpstraat in Hofstade zijn dieven er in geslaagd een heleboel rookwaren te stelen uit een sigarettenautomaat. De daders konden zich via het dak van de winkel toegang verschaffen en zo de automaat openbreken. Hoeveel sigaretten er net weg zijn is niet duidelijk. De daders zijn spoorloos.