Dieven aan de haal met lading koper bij Herman motoren: Daders verschaffen zich toegang tot winkel via andere zaak Koen Baten

04 september 2019

15u37 6 Aalst In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven toegeslagen bij Motoren Herman op de Lion D’orweg in Aalst. De daders gingen er aan de haal met een hele lading koper. Om tot aan het koper te geraken, forceerden ze een poort bij drankenhandel Podevijn, waar ze ook een probeerden om in te breken.

De feiten gebeurden vermoedelijk na 1.00 uur vannacht. Bij de drankenhandel werd een poort opengebroken waarna een auto opreed en meteen naar de achterkant van de winkel ging. “Daar hebben ze geprobeerd om een deur te forceren en binnen te geraken, maar dit mislukte", klinkt het bij de drankenhandel. “Nadien hebben ze de draad achteraan onze zaak opengeknipt met een tang en hebben ze toegeslagen bij de autohandelaar", klinkt het.

Bij de handelaar voor motoronderdelen gingen ze aan de haal met een hele lading koper. Hoe groot de waarde is van de diefstal is niet bekend. Op het grasveld aan de drankenhandel waren duidelijke bandensporen te zien, waardoor het duidelijk is dat de feiten gepleegd werden met een voertuig. De politie werd verwittigd van de feiten en kwam ter plaatse om de nodige sporen te onderzoeken. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit.