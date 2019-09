Dieven aan de haal met dure Audi A7 Koen Baten

10 september 2019

17u29 17 Aalst Dieven zijn er in geslaagd aan de haal te gaan met een Audi A7 van minstens 70.000 euro. De feiten werden maandagochtend vastgesteld door de politie in Aalst, maar gebeurden vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag.

Het voertuig stond geparkeerd in de Parklaan in Aalst. Hoe de daders te werk zijn gegaan is niet duidelijk. De prijs van een nieuwe Audi A7 loopt al snel op tot 70.000 euro. Op dit moment is er nog geen spoor naar de daders.