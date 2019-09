Dieven aan de haal met duizenden euro’s koper: daders verschaffen zich toegang tot winkel via andere zaak Koen Baten

04 september 2019

15u37 6 Aalst In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven toegeslagen bij Motoren Herman op de Lion d’Orweg in Aalst. De daders gingen er aan de haal met een hele lading koper. Om tot aan het koper te geraken, forceerden ze een poort bij drankenhandel Podevijn, waar ze ook een probeerden om in te breken. “De diefstal van het koper zal oplopen tot enkele duizenden euro’s”, zegt zaakvoerder Steve Herman.

De feiten gebeurden vermoedelijk na 1 uur tijdens de nacht van dinsdag op woensdag. Bij de drankenhandel werd een poort opengebroken waarna een auto opreed en meteen naar de achterkant van de winkel ging. “Daar hebben ze geprobeerd om een deur te forceren en binnen te geraken, maar dat mislukte", klinkt het bij de drankenhandel. “Nadien hebben ze de draad achteraan onze zaak doorgeknipt met een tang en hebben ze toegeslagen bij Herman Motoren", klinkt het.

Bandensporen

Bij de handelaar voor motoronderdelen gingen ze aan de haal met een hele lading koper. Op het grasveld aan de drankenhandel waren duidelijke bandensporen te zien, waardoor het duidelijk is dat de feiten gepleegd werden met een voertuig. “In onze zaak lagen koperen bobijnen opgestapeld in de rekken", legt de zaakvoerder uit. “Al deze rekken zijn leeggehaald door de daders. Dus ik denk dat ze goed hun weg kenden. Ik hoop niet dat het een inside job is", aldus de zaakvoerder.

Het is niet de eerste keer dat Herman Motoren dieven over de vloer krijgt. Bij een vorige inbraak konden de daders niets buitmaken, nu loopt de schade op tot in de duizenden euro’s. “Ik heb nochtans een alarmsysteem en camerabewaking, maar dat schrikt blijkbaar nog niet voldoende af. Het is absoluut niet leuk om mee te maken", zegt Steve. De eigenaar is wel verzekerd tegen schade door diefstal, maar niet voor de producten zelf. “Al het geld ben ik dus bovendien ook nog eens kwijt. Sommige van mijn mensen zijn zelfs technisch werkloos nu, het is een ramp.”

Onbruikbare camerabeelden

Steve Herman heeft de camerabeelden al bekeken, maar die zijn onbruikbaar omdat de daders onherkenbaar zijn. Ook langs de andere kant zijn er nog camera’s, maar die moeten nog bekeken worden. “Het is dus niet dat je zomaar in mijn zaak kan rondlopen", zegt Steve. De schade aan de omheining werd intussen al gerepareerd, maar de komende dagen volgt nog heel wat administratief werk. “Ik hoop dat ze iemand kunnen oppakken, maar ik besef dat het moeilijk zal worden", aldus Steve Herman.

De politie werd verwittigd van de feiten en kwam ter plaatse om de nodige sporen te onderzoeken.