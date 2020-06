Dievegge die 86-jarige buurvrouw besteelt, riskeert 15 maanden cel: “Verwerpelijk gedrag” Nele Dooms

22 juni 2020

12u36 0 Aalst Tania T. uit Aalst riskeert een celstraf van 15 maanden voor het bestelen van haar buurvrouw. Het slachtoffer was 86 jaar oud en zag haar bankrekening geplunderd en spaargeld verdwijnen. “Verwerpelijke feiten”, meent het parket.

Tania T. werd begin april opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden. Sindsdien zit ze in de cel in afwachting van haar proces. Dat vond maandag plaats. T. moet zich voor de Dendermondse rechter verantwoorden omdat ze in het appartement van haar 86-jarige buurvrouw binnendrong en er bankkaart en spaarcenten stal. T. deed dat vermoedelijk kort na de middag, toen de bejaarde vrouw een middagdutje deed. Kort daarop ontdekte het slachtoffer dat ze haar bankkaart kwijt was, net als het kleine papiertje dat er bij zat met de geheime pincode op. Controle van de bankrekening leerde dat er al ruim 7.000 euro van was afgehaald. Bovendien bleken ook nog eens een reeks envelopjes met in totaal zo’n 10.000 euro aan spaargeld in verdwenen.

Omdat de verdenking vrij snel op de buurvrouw viel, vond een huiszoeking plaats. Toen troffen speurders enveloppen aan zoals die waarin het spaargeld van de buurvrouw had ingezeten. T. geeft echter enkel toe dat ze er met de bankkaart van door ging, maar het spaargeld in enveloppen nooit had meegenomen. “De bankkaart heb ik trouwens gewoon op de gang gevonden, ze lag er op de vloer”, beweerde ze tijdens ondervragingen. “Ik ben de flat nooit binnen gegaan.”

T. is alleszins niet aan haar proefstuk toe. Ze werd in het verleden nog al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Zelf daagde T. niet op voor de rechter, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Mijn cliënt beseft dat ze in de fout ging”, klonk het. “Haar verblijf in de gevangenis heeft haar zeker wakker geschud.” De rechter velt nog deze maand vonnis.