Dienst Bevolking blijft uitzonderlijk open tijdens verkiezingsweekend Rutger Lievens

23 mei 2019

16u26 0 Aalst Tijdens het verkiezingsweekend dat er aankomt, blijft de dienst Bevolking van de stad Aalst in het administratief centrum uitzonderlijk open.

Je kan er terecht op zaterdag 25 mei van 9 tot 13 uur en op zondag 26 mei van 8 tot 16 uur. Je kunt dan volgende documenten afhalen: attest van verlies van identiteitskaart, duplicaat van oproepingsbrief of een volmachtformulier.

In Aalst en deelgemeenten kan je op negentien plaatsen gaan stemmen. Op je oproepingsbrief staat duidelijk vermeld op welk adres je wordt verwacht en in welk stembureau. Elk stembureau is aangeduid met een nummer. Check dit nog even en zorg ervoor dat je in de juiste rij aanschuift.

Je kunt gaan stemmen tussen 8 en 16 uur. Maar, op je oproepingsbrief staat ook telkens een uur waarop je bést naar het stembureau gaat. Dit dient om de spreiding van kiezers per bureau zo goed mogelijk te verdelen over de dag. Hoe meer mensen dit volgen, hoe vlotter het stemmen zal verlopen en hoe korter de wachtrijen.

