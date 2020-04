Diemer en Lennert rijden het ‘criterium van Herdersem’: “Honderd keer dezelfde kilometer, als eerbetoon aan de zorgverleners” Rutger Lievens

17 april 2020

14u08 0 Aalst Diemer Van der Perre (17) en Lennert Pieters (18) zijn om 13 uur gestart aan hun ‘criterium van Herdersem’. Ze fietsen honderd rondes van één kilometer door hun dorp, als eerbetoon aan de coronapatiënten en alle zorgverleners.

Lennert en Diemer zijn het gewend om lange afstanden af te leggen met de koersfiets. “Vorige week haalden we nog 520 kilometer. Gemiddeld fietsen we 400 kilometer per week. We zijn allebei gepassioneerd door de fiets en trainen elke dag samen”, zeggen de vrienden. Diemer hoopt zelfs om ooit mee te draaien bij de profs, maar de weg is lang en met het coronavirus lijkt er een jaar verloren te gaan.

De 100 kilometer gaat door twee straten: de Hardingstraat en Koekeroel. “Een afstand van iets meer dan één kilometer die we 100 keer afleggen. Iedereen die aan het parcours woont, is uitgenodigd om buiten te komen en ons aan te moedigen”, zeggen de twee. Ze zijn om 13 uur gestart en tussen 16 à 16.30 uur willen ze aankomen aan het Hardingplein. Diemer en Lennert zullen de 100 kilometer samen afleggen, al zit er op het einde mogelijk wel een sprint in.