Dief aan de haal met schilderijen en keukenservies Koen Baten

23 januari 2020

17u13 0 Aalst In de Termurenlaan in Erembodegem werd gisterenmiddag een diefstal vastgesteld in een woning. De dader of daders konden zich toegang verschaffen via de keukendeur.

De politie van Aalst kwam de vaststellingen rond 14.15 uur gisterenmiddag. De daders gingen er aan de haal met verschillende schilderijen, servies, handtassen en bestek. Ze konden zich toegang verschaffen via de keukendeur, want die was beschadigd. De daders zijn onbekend.