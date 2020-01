Diederick Schelfhout vierde op WK in Canada Rutger Lievens

31 januari 2020

09u50 0 Aalst Erembodegemnaar Diederick Schelfhout heeft de vierde plaats behaald op het WK G-baanwielrennen in het Canadese Milton.

De G-wielrenner Ewoud Vromant uit Herzele is in Milton (Canada) wereldkampioen geworden in de 3 kilometer individuele achtervolging. De renner met een rechterbovenbeen amputatie won de finale in een nieuw wereldrecord 3:36.322. Het is de eerste medaille voor Paralympic Team Belgium op het WK G-baanwielrennen en tevens de eerste in 2020.

Diederick Schelfhout uit Erembodegem snelde in de klasse C3 naar een vierde tijd in 3:33.987. Diederick reed vannacht voor het brons tegen de Spanjaard Santas (3:33.823). Voor Diederick was het zijn zevende wereldkampioenschap G-baanwielrennen en hij kon zijn achtste medaille behalen. In de kleine finale in de klasse C3 reed hij voor brons tegen de Spanjaard Santas, maar moest vrede nemen met de vierde plaats.