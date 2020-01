Diederick Schelfhout uit Erembodegem kijkt uit naar WK baanwielrennen in Canada: “De sfeer is super” Rutger Lievens

27 januari 2020

12u26 5 Aalst Erembodegemnaar Diederick Schelfhout is volop bezig met de voorbereidingen van het WK G-baanwielrennen in de Canadese stad Milton. Voor hem is het zijn zevende opeenvolgende wereldkampioenschap baanwielrennen.

Van 30 januari tot 2 februari nemen vier G-renners uit België deel aan het WK G-baanwielrennen in Milton, Canada. Vorig jaar veroverden de renners drie medailles met Paralympic Team Belgium in Apeldoorn.

Voor paralympiër Diederick Schelfhout uit Erembodegem is het zijn zevende opeenvolgende wereldkampioenschap baanwielrennen voor personen met een beperking. Daarmee is hij de ‘ancien’ van de groep. De C3-renner wist trouwens ook elk jaar minstens één medaille mee te graaien, met uitzondering van de editie in 2016 waarin hij ten val kwam.

“Ik kijk opnieuw uit naar dit WK en voel mij goed. Ik ben er klaar voor en wil opnieuw voor het podium meedoen”, aldus Schelfhout, die een heel enthousiaste Belgische ploeg ziet. “De sfeer is super goed en zo halen we echt het beste in elkaar naar boven.”