Die Verdammte Spielerei op de Gentse Feesten: Stefaan en co bouwen voor het vierde jaar op rij de Sint-Baafskathedraal om tot concertzaal Rutger Lievens

10 juli 2019

19u54 0 Aalst Voor het vierde jaar op rij tovert het zeskoppige wonderorkest onder leiding van Aalstenaar Stefaan De Winter de Sint-Baafskathedraal om tot een top notch concertzaal. Pakske Klassiek is voor tal van Gentse Feestengangers intussen een vaste afspraak in de agenda. Op 27 en 28 juli, niet te missen.

In Pakske Klassiek laat de Spielerei zich van een andere kant zien. “Waar ze anders uitbundige fanfaremuziek, een polka of een heerlijke meezinger laten weerklinken, kiezen ze hier voor de grandeur van Bach over Mozart tot zelfs Philip Glass. En die omschakeling weet het publiek duidelijk te smaken. De voorbije drie edities stonden telkens garant voor een overvolle Sint-Baafskathedraal”, zo luidt de aankondiging.

Reserveren

Daarom pakt de Spielerei het dit jaar iets anders aan. Anders dan vorige jaren dien je voor deze editie op voorhand een kaartje te reserveren via hun website (www.dieverdammtespielerei.be). Zo wordt iedereen verzekerd van een kwalitatieve zitplaats.

“In ruil biedt onze eigenste ‘fanfare van honger en dorst’ een uniek klassiek concert. Met muzikale gasten om U tegen te zeggen - Hanne Roos (sopraan), Frederik Sioen (zang), Lieven Tavernier (zang), Luk De Bruyker (woord), Pakske Koper (koperkwintet) en Wim Segers (vibrafoon) - overgoten met het geliefde Spielerei-sausje van humor en geestigheid.”

Duvel

Daarnaast houdt de Spielerei nog meer tradities in stand. “Zoals elk jaar kan je hen terugvinden aan de Duvel Delta bar, die ze helemaal doen opleven met hun passages als wandelorkest, tussen 17 en 22 uur. Wees welkom voor de occasionele swingdans! Je kan hen er treffen van vrijdag 19 juli t/m maandag 22 juli, op woensdag 24 juli en van vrijdag 26 juli t/m 28 juli. Al vroeger van de partij? Op dezelfde locatie kan je genieten van fijne jazzconcerten geprogrammeerd door Die Verdammte Spielerei, met o.a. Upswings, New Orleans Night Owls en Yellow Mugs. Het feest begint telkens om 14 uur.”

Tickets voor Pakske Klassiek kunnen gereserveerd worden via dieverdammtespielerei.be.

De concerten aan de Duvel Delta bar zijn gratis toegankelijk.