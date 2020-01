Die Verdammte Spielerei brengt eerbetoon aan Bert Kaempfert: “Er is niets mis met vrolijkheid” Rutger Lievens

13 januari 2020

12u37 2 Aalst Het prettig gestoorde wonderorkest Die Verdammte Spielerei keert dit voorjaar terug naar de theaterzalen. In ‘Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert’ brengen ze een eerbetoon aan Bert Kaempfert. Éen van de grootste componisten, arrangeurs en producers van de voorbije eeuw. Deze muziekvoorstelling gaat op 31 januari 2020 in première in Aalst.

“Er is niets mis met vrolijkheid, de wereld is al droevig genoeg!”, zeggen de mannen van Die Verdammte Spielerei. Al meer dan tien jaar staat Die Verdammte Spielerei garant voor plezier en vertier. Het publiek leerde hen kennen als straattheateract, gekenmerkt door 6 witte marcellekes op de Gentse Feesten. Het gezicht van het orkest is de immer sympathieke Stefaan De Winter uit Aalst. Sinds 2015 brengt het collectief, stuk voor stuk afgestudeerde conservatoriumstudenten, hun muzikale geestigheid ook binnen de muren van de theaterzalen. Zo tourden ze met de comedyvoorstellingen ‘Een Dag met Stefaan’ (2015) en ‘Nachtvorst’ (2017) succesvol door Vlaanderen. Met hun ‘Pakske Klassiek’ snijden ze dan weer het klassieke oeuvre aan. En nu is er dus ‘Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert’.

Strangers in the night

“Het repertoire van Bert Kaempfert is reusachtig. Niet iedereen kent zijn naam, maar zijn muziek is alom bekend. Met Kaempferts compositie ‘Strangers In The Night’ had Frank Sinatra een wereldhit te pakken. ‘A Swingin’ Safari’ is een nummer dat al jaren steevast een plek krijgt in de setlist van de Spielerei. Denk ook aan ‘Living It Up’ dat gebruikt werd voor de Vlaamse jeugdserie Kapitein Zeppos”, zegt Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei.

“Die Verdammte Spielerei kaapt niet alleen Kaempferts muziek, maar ook zijn stijl”, zegt Stefaan. “Bert Kaempfert was een man die vreugde en plezier van het podium liet stromen. Dat is ook exact wat je van deze show mag verwachten”, zegt hij. Spielerei-frontman Stefaan De Winter praat, zingt en grapt de avond aan elkaar. Voor de gelegenheid worden er ook extra muzikanten uitgenodigd. “Verwacht een soiree vol vrolijkheid en vergeten wereldhits uit de jaren zestig, toen muziek nog werd gespeeld met vlinderdas en niet in gescheurde jeans.”

Tourdata • Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert

31 jan. 20 AALST • De Werf PREMIÈRE Avondconcert 20u • Uitverkocht

23 feb. 20 BRUGGE • Stadsschouwburg Matinee 15u • Laatste tickets

01 mrt. 20 GENT • Schouwburg NTG Matinee 15u • Laatste tickets

01 mrt. 20 GENT • Schouwburg NTG Avondconcert 20u • Extra show

15 mrt. 20 ANTWERPEN • De Roma Matinee 15u

22 mrt. 20 GENK • C-Mine Cultuurcentrum Matinee 15u

04 apr. 20 ROESELARE • De Spil Avondconcert 20u