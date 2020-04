Deze ochtend meer dan een uur aanschuiven aan recyclagepark in Hofstade, maar drukte is ondertussen voorbij Rutger Lievens

11u16 0 Aalst Het was druk deze ochtend aan het recyclagepark van ILvA in Hofstade. Op een gegeven moment was het er meer dan een uur aanschuiven, maar de grootste drukte lijkt nu voorbij.

In heel Vlaanderen was het heel erg druk aan de recyclageparken, die vanaf vandaag weer mogen opengaan. Dat was ook het geval in Hofstade. “Het was hier op een gegeven moment meer dan een uur aanschuiven”, zegt een van de medewerkers van het recyclagepark. “De auto’s stonden tot aan tankstation Gabriëls”, klinkt het. Om 11 uur was daar echter niks meer van te merken en stond er geen rij meer.