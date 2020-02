Dewinter (VB) en Aalsters burgemeester D’Haese (N-VA) “doorbreken symbolisch het cordon sanitaire” Rutger Lievens

16 februari 2020

21u40 0 Aalst Opmerkelijke entente in Aalst: in een hangar vol carnavalisten hebben Filip Dewinter (Vlaams Belang) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) “symbolisch het cordon sanitaire doorbroken.”

Benodigdheden daarvoor: een carnavalswagen met daarop de hoofden van Gerolf Annemans en Dewinter en... een wasbak. Toen Dewinter die kapot gooide, klonk het dat “het sanitair gebroken is.”

“Symbolisch samen met Christoph D’Haese het cordon sanitaire doorbroken. Wat niet lachend kan gezegd worden, is de waarheid niet”, schreef Dewinter bij het filmpje op Twitter.

Christoph D’Haese (N-VA), burgemeester van Aalst, zegt dat er niks moet achter gezocht worden. Het is immers carnavalstijd in Aalst. “Zoals de laatste weken al veelvuldig aangehaald over diverse thema’s: context is alles, zeker in carnavalstijd”, zegt de burgemeester. “Ik ga steeds met veel plezier in op vragen van carnavalisten om de doop van hun wagens bij te wonen, en ook bij de altijd bijzonder creatieve Lodderoeigen ging ik deze namiddag gaarne langs. Laat er ons dus geen grote politieke statements achter, want die zijn er niet. Voor de spot en de satire zijn er geen sanitaire taboes”, zegt de burgemeester van Aalst.

