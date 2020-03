Desolate sfeer in stadscentrum: geen terrassen, amper kraampjes op wekelijkse markt Rutger Lievens

14 maart 2020

16u07 45 Aalst Bij goed weer is het normaal op de koppen lopen tijdens de zaterdagmarkt in Aalst, maar dat was nu helemaal anders. Alleen kramen met voeding stonden er, de grote massa volk bleef weg. Dekenijen werken nu een plan uit om handelszaken in de week later open te houden.

De crisis door het coronavirus laat zich overal voelen en dus ook in Aalst. Winkelstraten bleven leeg, winkels dicht, de zaterdagmarkt lokte weinig bezoekers. Filip Bonny, uitbater van de Kroonparking in de Zonnestraat, voelde dat al meteen. “Op een normale zaterdag parkeren zich zo’n 450 auto’s in de Kroonparking. Zaterdagmiddag waren dat er nog maar 45 en ik verwacht geen grote toename meer tegen de avond. De markt was het enige wat er te beleven viel vandaag”, zegt Bonny.

Hij is ook voorzitter van de dekenij van de Zoutstraten. De handelszaken plannen om volgende week vrijdagavond langer open te blijven. “Er is een voorstel van de stad om de winkels op vrijdag open te houden tot 21 uur, om zo een deel de verloren inkomsten van het weekend te compenseren. In de Lange en Korte Zoutstraat zijn we daar voorstander van. In de Molenstraat zien de handelaren het ook zitten. In de winkelstraten met veel ketens moet dat eerst besproken worden met de winkelketens zelf”, zegt Bonny. “Als het vrijdag goed gaat, kunnen we misschien woensdag ook later openblijven”, zegt hij.