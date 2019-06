Dertiger legt bejaarde rusthuisbewoner in de luren voor 180.000 euro en krijgt twaalf maanden cel Nele Dooms

25 juni 2019

14u42 0 Aalst Hoewel hij zelf bleef benadrukken dat hij enkel geld terugvroeg dat hij zelf aan de bejaarde Maurice V. had geleend, is Ivan D. (31) door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. Voor de rechtbank is het bewezen dat D. de rusthuisbewoner in de luren legde en er zo met 182.500 euro en wat antieke meubels uit diens flat vandoor kon gaan. De zogenaamde lening was gebaseerd op een valse schuldbekentenis.

De feiten dateren van 2013. De zaak kwam uiteindelijk aan het licht toen ontdekt werd dat er liefst 182.500 euro van de rekening van Maurice V., die ondertussen sinds de zomer van 2017 overleden is, verdwenen was. De man van ruim in de zeventig verbleef toen in een woonzorgcentrum in Aalst. Hij leerde er de kapper van het rusthuis kennen en beiden traden in het huwelijksbootje.

Na de ontdekking van de geplunderde rekening, leidde het onderzoek al gauw naar Ivan D. Die was immers de begunstigde van de overschrijving geweest. “Bovendien was deze man ook weg met de sleutels van Maurice zijn flat aan de Louisalaan in Brussel”, zei de advocaat van de weduwnaar van V., die zich burgerlijke partij stelde. “D. had zelfs al contact gehad met een veilinghuis om antiek en kunstvoorwerpen uit het appartement van V. te verhandelen.”

Vals document

De rechtbank gaat ervan uit dat D. Maurice V. zover kreeg om de grote som geld over te schrijven en probeerde hem vervolgens een schuldbekentenis te schrijven en te laten ondertekenen, zodat het leek alsof V. op die manier een lening van D. terug betaalde. Toch bleef D. erbij dat er helemaal nooit kwaad opzet in het spel was geweest. “Ik had V. eerder liefst 300.000 euro geleend”, verklaarde hij tegen de rechter. “Geld dat ik indertijd stelselmatig van mijn grootouders gekregen had en gespaard had. Ik overhandigde het hem in een klein rugzakje, zodat hij het makkelijk kon opbergen. V. had me verteld dat zijn broer hem alles afgenomen had en geld nodig had. Ik ging akkoord met de lening, in de verwachting dat het mijn som zou vergroten met intrest. Toen ik een paar jaar later het geld uiteindelijk ging terugvragen, bleek V. niet over het volledige bedrag te beschikken en stelde hij me voor ook goederen uit zijn flat te nemen.”

“Het document werd onder dwang opgesteld en is daarom vals”, klonk het echter aan de zijde van het parket. “Er is nooit een lening geweest. D. maakte misbruik van de slechte fysieke toestand waar V., na drie weken coma, in verkeerde.”

Borderline

D. zou aan borderline lijden en was bij zijn proces bijzonder emotioneel. “Ik heb geen leven meer. Ik functioneer volledig op kalmeermiddelen”, zei hij. “Dagelijks slik ik een resem pillen en krijg ik huilbuien. Stop je me in de cel? Doe maar, maar dan hoef ik niet meer te leven. Ik heb in mijn leven nog geen mug kwaad gedaan.”

Een effectieve celstraf kreeg D. alvast niet. Hij kreeg zijn gevangenisstraf met uitstel, met daar bovenop een boete van 3.000 euro. Aan de weduwnaar van zijn slachtoffer moet hij als schadevergoeding de ontvreemde 182.500 euro betalen.