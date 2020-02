Dertig vaten Ajoinbier (mè schoim) in Aalsterse cafés Rutger Lievens

21 februari 2020

19u02 0 Aalst In verschillende Aalsterse horecazaken - waaronder café Safir op de Grote Markt - kan je nu ook Ajoinbier drinken. Het ludieke carnavalsbier bevat echte gerookte rode uien.

“In de gloednieuwe microbrouwerij in Puurs testen de brouwers de klok rond nieuwe ingrediënten, brouwmethodes en smaken. Van een brouwsel dat rijpt op bourbonvaten over een ludiek Aalst carnaval-feestbier met… gerookte rode uien. Het bier is in gelimiteerde oplage te proeven in verschillende horecazaken in Aalst tijdens de carnavalviering”, zegt Debby Wilmsen.

‘Ajoin’ was in de 19de eeuw een spotnaam, maar vandaag de dag dragen de Aalstenaars hun bijnaam met veel trots. “Geen betere aanleiding dan Aalst carnaval voor de brouwers bij Duvel-Moortgat om in hun hoogtechnologische microbrouwerij een bier te brouwen met ajuinen!”, klinkt het.

Chef en pitmaster Vadim Vesters van het bekende BBQ-restaurant Black Smoke in Antwerpen gooide in z’n hell’s kitchen dertig kilogram rode ajuinen op de houtgestookte smoker. Het appelhout dat Vadim daarvoor gebruikte, gaf een lichtzoete, fruitige rooksmaak aan de uien. De brouwers op hun beurt maakten met deze ajuinsnippers een bierbeslag in hun gloednieuwe microbrouwerij in Puurs.

“De uitgesproken smaak van de ajuinsnippers werd met de lichtzurige en fluwelen toets van tarwemout wat afgerond en de aroma’s werden in balans gebracht door toevoeging van koriander en zoete sinaasappelschil. Het resultaat is een verbluffend fris, licht troebel, tarwebier: ideaal om mee te proosten tijdens Aalst carnaval”, zeggen de brouwers.

Het gaat om een éénmalig gebrouwen, gelimiteerd bier. Dertig vaten werden verdeeld onder verschillende horecazaken in Aalst. Bij Black Smoke Antwerpen zal het bier ook gelimiteerd te proeven zijn. Alcoholpercentage: 5% ALC.