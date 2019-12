Derde kindje in gezin Kayitare is kerstbaby Rutger Lievens

25 december 2019

18u57 0 Aalst In het gezin Kayitare kan het geluk niet op: op Kerstdag werd baby Nasseer geboren in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst.

Nasseer kwam op de wereld om 4.58 uur. Hij is het derde kindje van het gezin Kayitare. “Het is een flinke baby van 48 centimeter en 2,9 kilo. Nasseer is ons derde kindje. De oudere kinderen zijn 8 en 3 jaar”, zeggen een overgelukkige mama Nassim Umugwaneza en papa Ismail Kayitare.