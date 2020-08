Derde dag uitverkoop Brantano: de wachtrij is al iets korter Rutger Lievens

25 augustus 2020

12u51 0 Aalst De uitverkoop van Brantano is bezig aan zijn derde dag en in Aalst betekent dat voor de derde dag een lange wachtrij voor de winkel. Al staat die niet meer tot aan sportwinkel Foncé.

De wachtrij staat wel nog tot op de parking, maar deze voormiddag niet meer tot voorbij het pompstation, zoals zaterdag en maandag het geval was. Er zijn nog altijd kortingen tot 75% en onder meer Charlotte Van Hoecke en Nisha De vos stonden uren in de wachtrij. “Deze ochtend stonden we hier als derde in de rij, rond 7 uur. De winkel ging om 10 uur open dus we hebben drie uur staan wachten. Gisteren hadden we ook al staan aanschuiven gedurende een uur of twee maar om 15.30 uur sloot de winkel en al dat wachten was dus voor niets”, zeggen de dames. De oogst? “10 paar schoenen waarvoor je normaal 600 euro betaalt. Nu kostten die 120 euro.”



