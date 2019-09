Denderstraat in één richting afgesloten Rutger Lievens

16 september 2019

10u43 10 Aalst Opgelet autobestuurders, de Denderstraat in Aalst is vandaag in één richting afgesloten voor het verkeer.

“Op maandag 16 september zal de Denderstraat onderbroken zijn aan de werf van het nieuwe parkeergebouw van de NMBS voor het verkeer stad uitwaarts (van konker naar Zwarte Hoekbrug)”, zegt de stad Aalst. “Dit omwille van een grote betonstort. Er is een omleiding voorzien via de Dendermondsesteenweg- Kunstzijdestraat (nieuwe bypass) - Tragel. Verkeer dat stad inwaarts moet, kan via de Denderstraat passeren. De pendelparking blijft bereikbaar.”