Denderpeil staat alarmerend hoog, maar geen overstromingsgevaar: “Goed dat we geïnvesteerd hebben in wachtbekkens” Rutger Lievens

06 maart 2020

10u44 30 Aalst Was er de voorbije jaren in de Denderstreek niet geïnvesteerd in wachtbekkens, dan was de kans reëel dat de bevolking op bepaalde plaatsen nu al water uit de huizen moest scheppen of met zandzakjes moest zuilen. Dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het waterpeil van de Dender en de aantakkende beken staat hoog, maar De Vlaamse Milieumaatschappij verwacht geen overstromingen.

Wie vandaag aan de Dender in Aalst is gepasseerd, heeft het gezien: het waterpeil is sterk gestegen. De boosdoener is de vele regenval. Op het kaartje van waterinfo.be staat er een rood alarmbolletje op Aalst. De rest van waterlopen in de Denderstreek zijn oranje ingekleurd: daar is het opletten geblazen.

“Sinds gisterenavond en deze nacht monitoren we de situatie in Vlaanderen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat gevestigd is in Aalst. “Er is heel veel regen gevallen. 25 liter per vierkante meter op 24 uur tijd. Bij voorspellingen is het altijd wat afwachten waar die regen dan valt. Deze keer viel er veel regen in West-Vlaanderen en dat was goed. De regenwolken zullen voorbij trekken. De situatie is onder controle.”

De verschillende wachtbekkens in de Denderstreek lopen vol. “Het is een goede zaak dat we daarin hebben geïnvesteerd. Anders waren er zeker huizen ondergelopen, waren er nu al mensen in de weer met zandzakjes. De wachtbekkens in Pollare, Mere en Ophasselt lopen vol of zijn al vol”, zegt ze. Het grote overstromingsgevaar is ondertussen geweken. “Aalst is rood gekleurd, maar overstromingen zullen er niet zijn. De kleinere waterlopen in de buurt van de Dender zijn gevoeliger, maar de situatie is onder controle”, zegt ze.